Киев, 30 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В уничтоженном в Николаевской области железнодорожном эшелоне ВСУ могло находиться до 1300 тонн боеприпасов, сообщил 30 сентября Telegram-канал «Военная хроника».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«12 стандартных вагонов с БК, горящих после удара, — это от 840 до 1300 тонн боеприпасов (в зависимости от того, какой используется вагон). То есть одним ударом удалось накрыть примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы», — отмечает канал.

По его данным, то, что переброска боеприпасов происходит с помощью функционирующих локомотивов, означает, что далеко не все локомотивные депо и подвижной состав уничтожены. При этом отмечается, что украинская армия всё чаще использует тепловозы, а не электровозы.

Ранее, 30 сентября, Министерство обороны России сообщило, что российская армия нанесла удар ракетами «Искандер-М» по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области и уничтожила 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.