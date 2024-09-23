Сочи, Краснодарский край, 23 сентября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Международный кинофестиваль зрительского кино «Кинобраво» представил внеконкурсную программу. Они поделена на два направления — «Фестивальные хиты» и «Блокбастеры» — с пятью фильмами в каждом.

«Кинобраво» На международном фестивале «КиноБраво» покажут хиты из десятка стран

​

Одним из самых ожидаемых в программе «Фестивальные хиты» станет фильм индийского режиссера Паял Кападиа «Всё, что нам кажется светом». Картина была удостоена гран-при Каннского кинофестиваля в этом году. Кападиа ранее был представлен на «Двухнедельнике режиссеров» в Каннах и получил приз «Золотой глаз» за лучший документальный фильм.

Кроме того, в программе покажут дебютный полнометражный фильм Заррара Кана «В пламени», который был выдвинут на премию «Оскар» от Пакистана.

Еще один фильм фестиваля — «Нора» режиссера Тофика Альзаиди из Саудовской Аравии, одного из самых видных и влиятельных кинематографистов «новой волны» в стране. Фильм удостоен специального упоминания в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2024 года.

Казахстанский кинематограф будет представлен работой Данияра Саламата «Развод», признанной лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Шанхае и получившей награду за лучшую женскую роль.

Также вне конкурса на «Кинобраво» покажут фильм члена жюри «КиноБраво» Алексея Германа-младшего «Воздух». ​

В программе «Блокбастеры» будет представлен фильм одного из самых известных индийских режиссеров, основоположника паниндийского кино С. С. Раджамули «RRR. Рядом ревёт революция». В 2023 году этот фильм был удостоен премии «Оскар» за лучшую песню.

Еще один казахстанский фильм во внеконкурсной программе — кассовый рекордсмен на родине — «Дастур» от Куаныша Бейсека, режиссера и продюсера популярных YouTube-шоу.

Зрители в Красной Поляне первыми в России увидят один из самых кассовых гонконгских фильмов этого года «Воины сумерек: осада Коулуна» режиссера Чина Поу-Соя. Фильм участвовал в официальной внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2024 году.

Китайский режиссер Лю Сяоши представит свою дебютную полнометражную картину «Король неба», удостоенную высшей китайской кинопремии «Золотой петух» и множества других наград.

Российским блокбастером номер один на фестивале выступит «Чебурашка» — самый кассовый фильм современного национального проката. Режиссер семейного хита Дмитрий Дьяченко также известен зрителю комедиями «День радио» (2008), «О чем говорят мужчины» (2010), «Быстрее, чем кролики» (2013) и другими работами. ​

Особого внимания заслуживают специальные показы кинофестиваля. Одним из таких станет премьера снятого в США фильма «Я начинаю видеть свет» режиссера Константина Худякова, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премий «Ника» и «Золотой орел».

Кроме того, будут показаны две российских картины: драма «Кукольный дом» Ольги Беляевой и «Хозяин Алтайский гор» Вадима Витовцева и Ильи Цыганова — документальный фильм о снежном барсе.

Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Сочи. Организатором выступит кинокомпания «Русский Север» при поддержке радио Monte Carlo. Мероприятие включает культурную, деловую и развлекательную программы.