Киев, 30 сентября, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Ночью российские войска нанесли серию ударов по украинским городам, в том числе по Киеву и пригороду. Об этом 30 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилетало в Киев и пригород, как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией», — конкретизировал подпольщик.

Кроме того, были атакованы Житомир, город Смела в Черкасской области. Под Винницей также отработали российские военные, добавил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 30 сентября в Киеве прогремели с разной периодичностью несколько взрывов. В городе объявили воздушную тревогу. Также взрывы слышали в Днепропетровске.

Украине не удастся победить Россию, а потакание главе киевского режима Владимиру Зеленскому западными политиками — пустая трата времени, считает экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, по мнению эксперта, в случае победы сможет завершить военный конфликт на Украине и попытается наладить отношения с Россией, несмотря на то, что это будет очень трудно.