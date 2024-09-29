Бангкок, 29 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Правительство Таиланда запустило программу для стимулирования национальной экономики, согласно которой десяткам миллионов граждан пообещали выплатить по 300$, сообщило британское агентство Reuters 25 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«На первом этапе деньги получат 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держателей государственных карт социального обеспечения и людей с ограниченными возможностями. Всего в программе зарегистрировались 36 млн человек», — рассказали в агентстве.

В агентстве уточнили, что общий бюджет новой программы достигает $14 млрд. При этом отмечается, что экономисты и бывшие главы ЦБ Таиланда раскритиковали такую экономическую политику, назвав её безответственной.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) официально назначил Пхетхонгтхан Чинават новым премьер-министром. В своей инаугурационной речи она отметила, что будет работать на благо своей страны и её народа, подчеркнув важность решения экономических проблем для улучшения качества жизни населения. Она является самым молодым премьером в истории государства и второй женщиной, занимающей эту должность.