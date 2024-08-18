Бангкок, 18 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) официально назначил Пхетхонгтхан Чинават 31-м премьер-министром страны по результатам парламентского голосования на выборах главы правительства. Соответствующий указ опубликован в специальном издании для публикации новых официальных документов Royal Government Gazette.

Peerapon Boonyakiat/Global Look Press

«В связи с отставкой премьер-министра Сеттхи Тхавесина в соответствии со статьей 170 конституции Таиланда, а также в связи с представлением его величеству спикером палаты народных представителей Национальной ассамблеи Таиланда результатов парламентского голосования, при котором Пхетхонгтхан Чинават большинством голосов была избрана 31 премьер-министром Королевства Таиланд», — указано в публикации.

Издание отмечает, что Рама Х на основании ст. 158 конституции Таиланда повелел назначить Пхетхонгтхан Чинават на должность премьер-министра страны с момента подписания соответствующего указа.

После опубликования документа, в здании штаб-квартиры партии «Пхыа Тхаи» («Ради Таиланда»), которая является правящей, прошла торжественная церемония объявления. В ходе неё был объявлен королевский указ о назначении нового премьер-министра.

Пхетхонгтхан Чинават в своей инаугурационной речи отметила, что она будет работать на благо своей страны и её народа, отметив, что среди её задач будет решение экономических проблем с целью улучшения качества жизни населения.

16 августа палатой представителей национальной ассамблеи Таиланда девушка была утверждена на должность премьер-министра. Она является самым молодым премьером в истории государства и второй женщиной, занимающей эту должность. Помимо этого, она является дочерью экс-премьер-министра страны и политика Таксина Чинавата и племянницей бывшего-премьера Йинглака Чинавата.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта 2023 года Рама Х подписал указ о роспуске таиландского парламента для проведения новых выборов.

Ранее политический активист в Таиланде был приговорён к 28 годам тюремного заключения за размещение в одной из соцсетей непочтительных постов о тайском короле. Суд северной провинции Чианграй решил, что 27-летний Монхон Тиракот 14 раз нарушил закон об оскорблении величества. За это его приговорили к тюремному заключению.