Москва, 29 сентября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Отношение российских работодателей к соискателям старше 50 лет изменилось на более лояльное в условиях острого дефицита на рынке труда. К такому выводу пришли специалисты SuperJob.

Екатерина Калаева ИА REGNUM

В компании отметили, что на фоне кадрового голода работодатели реализуют две стратегии. Они вкладывают больше ресурсов в удержание персонала и одновременно расширяют воронку найма за счёт молодых и возрастных кандидатов.

«Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого», — приводит РБК мнение экспертов SuperJob.

По данным сервиса, в Москве 40% работодателей предоставляют работу пенсионерам на общих основаниях, ещё 27% принимают их на отдельные должности. В регионах показатель составляет 44% и 30% соответственно — проблема с кадрами там ощущается острее. Зачастую люди в возрасте устраиваются в качестве квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Отмечено также, что в столице 32% мужчин старше 50 лет, разместивших свои резюме, претендуют на руководящие посты. Среди женских резюме таких 14%.

Эксперты добавили, что кандидаты в возрасте 40-49 лет стали чаще претендовать на столь же достойную зарплату, как и соискатели 30-39 лет. Наиболее популярные вакансии у москвичей старше 50 лет — инженер, менеджер по продажам, учитель и врач. Зарплатные ожидания здесь варьируются от 90 тыс. до 350 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, около 47% промышленных предприятий испытывают нехватку квалифицированных кадров и специалистов. Это показал опрос, проведённый в январе 2024 года лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара.

Уровень «кадрового голода» в промышленности, заключили эксперты, достиг рекордно высоких значений за всю историю опросов начиная с 1996 года. Предыдущий максимум — 42% — был зафиксирован в июле, позже показатель подрос до 45%. В среднем в 2023 году недостаточная обеспеченность работниками составила 37%, что также стало рекордным показателем. На кадровый голод предприятия реагируют повышением зарплат — к концу минувшего года доходы выросли у новых сотрудников 47% предприятий.