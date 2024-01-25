Москва, 25 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Около 47% промышленных предприятий испытывают нехватку квалифицированных кадров и специалистов. Это следует из результатов опроса, проведённого в январе лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара.

Иван Шилов ИА Регнум Российская промышленность

Таким образом, уровень «кадрового голода» в промышленности достиг рекордно высоких значений за всю историю опросов начиная с 1996 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле, когда на нехватку кадров указали 42% промышленников. Позднее, как уточнил РБК, этот показатель возрос до 45%.

Отмечается, что в среднем в прошедшем 2023 году недостаточная обеспеченность работниками составила 37%, что также стало рекордным показателем. На кадровый голод предприятия реагируют повышением зарплат, что к концу 2023 года привело к росту доходов у новых сотрудников 47% предприятий.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря прошлого года Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса SuperJob сообщило, что за весь 2023 год в России более чем в 1,5 раза выросло число открытых вакансий. Отмечалось, что с невозможностью набрать персонал столкнулись около 85% опрошенных.