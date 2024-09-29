Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за падения украинского беспилотника возник пожар в лесу на площади 20 га, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь — 20 га», — написал он в своём Telegram-канале.

Голубев добавил, что в тушении пожара задействованы необходимые силы и средства. Для борьбы с огнём вылетел вертолёт МЧС. На данный момент угроза распространения пожара на населённые пункты Ростовской области отсутствует, заключил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в небе над Ростовской областью ночью 29 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников. Пять вражеских дронов сбили в юго-западной части Ростовской области.

Ещё 13 БПЛА были уничтожены в небе над Миллеровским районом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь над регионом российские силы ПВО перехватили около 20 украинских БПЛА. Один из упавших беспилотников стал причиной пожара в жилом комплексе на Московском проспекте, другой — в жилой застройке в левобережной части города.