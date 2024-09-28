Самара, 28 сентября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В Самарской области перекрыли движение грузовых поездов на участке железной дороги из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. Об этом вечером 28 сентября сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«28 сентября 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железной дороги (Самарская область) временно приостановлено», — говорится в Telegram-канале железной дороги.

На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет. Другие подробности не приводятся.

Ранее на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области произошёл взрыв. О пострадавших не сообщалось. Отмечалось, что железнодорожные пути не были повреждены. На месте работают сотрудники служб безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в мае ФСБ сообщила о задержании в Крыму агентов украинских спецслужб, планировавших серию терактов на железной дороге. Целью злоумышленников было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. В отношении четырёх задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ. Фигуранты дали признательные показания.