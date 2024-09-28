Херсон, 28 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) населённых пунктов левобережья Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Belkin Alexey/Global Look Press

Сальдо добавил, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По его словам, всего под обстрелы украинских военных попали десять населённых пунктов региона. По ним противник выпустил более 40 артиллерийских снарядов.

«Противник обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Любимовку, Малокаховку, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевку, выпустив более 40 артиллерийских снарядов», — написал он в своём Telegram-канале.

В этот же день Сальдо сообщил о том, что российские военные оттеснили украинские силы с левобережья Херсонской области и полностью освободили от них самые большие острова в дельте Днепра. Он добавил, что сейчас ВСУ не до создания плацдармов на левом берегу, они несколько снизили активность на херсонском направлении.

Ранее Сальдо заявил, что на херсонском направлении украинские силы ослаблены, часть подразделений переброшены в Донбасс и в Курскую область.