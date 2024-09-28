Москва, 28 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В Митино 25 сентября открылся городской рыбный мегапроект — огромный рынок на площади более 4 тыс. кв. м., где можно купить продукцию из трех океанов и 13 морей, сообщает корреспондент ИА Регнум. Это не просто торговая площадка: там же работает фудхолл с ресторанами, есть зона открытой кухни, собственное производство, проводятся мастер-классы и «Битвы поваров».

Фото Сергея Гурьянова В Москве открылся второй рыбный мегарынок

Рыбный рынок в Митино на северо-западе Москвы работает с 25 сентября. Это уже второй проект «Москвы на волне», появившийся в столице, — с прошлого года аналогичный рынок работает в Косино. Новый рынок больше на 1 тыс. кв. м, здесь представлено 600 с лишним наименований рыбы и морепродуктов в различном виде из трех океанов и 13 морей. Треть представленной продукции — собственного производства.

«Вся рыба и морепродукты проходят проверку на качество на всех этапах: от рыбодобытчиков и до поступления на наш рынок. У нас работают государственные ветврачи, которые осматривают все поставки и визуально, и по документации, — рассказывает руководитель производства рынка Иван Бурям. — Если возникают вопросы — продукцию отправляют в нашу собственную небольшую лабораторию для проверки качества».

Представленная продукция максимально разнообразна: от соленой скумбрии и селедки до камчатского краба и моллюска анадары, мясо которого нужно запивать его же кровью. А для лучшей сохранности продукции установлены несколько бассейнов с морской водой — «передержка» для морепродуктов. Руководители рынка подчеркивают, что покупатели смогут выбирать только качественную рыбу, на любой вкус и кошелек.

Фото Сергея Гурьянова В Москве открылся второй рыбный мегарынок

Однако «Москва на волне» — это не только торговля, подчеркивает руководитель пресс-службы «Московские ярмарки» Анастасия Костяникова.

«Пространство разграничено на функциональные и тематические зоны: торговый зал, фуд-холл с ресторанами, зона открытой кухни, зона мастер-классов. В студии мастер-классов дети учатся готовить интересные блюда из рыбы и морепродуктов. Часто они приходят со словами, что не любят рыбу, потому что она «невкусная», но после собственноручного приготовления блюда под руководством опытного шеф-повара мнение меняется», — рассказала она.

Студия мастер-классов работает в пятницу, субботу и воскресенье. Записать ребенка можно бесплатно в Telegram-канале «Московских ярмарок». Все рецепты очень легкие — их можно повторить и дома.

Также на рыбном рынке есть зона открытой кухни: всё, что приобретено, можно попросить приготовить прямо здесь. Это тоже бесплатно. Работает фуд-холл, где свою продукцию предоставляют несколько ресторанов с разной кухней. Там же можно найти и полюбившееся многим по рыбным фестивалям бистро «Москва на волне», которое теперь открыто круглогодично на рыбном рынке.

Фото Сергея Гурьянова В Москве открылся второй рыбный мегарынок

По выходным на сцене выступают кавер-группы, проходят «Битвы поваров» с дегустацией блюд зрителями.

Проект призван популяризировать культуру потребления отечественной рыбы — такое поручение ранее давал президент России Владимир Путин.