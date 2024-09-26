Москва, 26 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Москва продолжает активно популяризировать культуру потребления москвичами отечественной рыбной продукции. В частности, в городе открылся рыбный рынок «Москва — на волне». При этом новая площадка стала не только местом торговли, но и локальным центром общественной жизни, считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Фото Евгения Никова Эксперт оценил мультиформатность второго рыбного рынка «Москва — на волне»

«У многих в сознании остался из детства образ рынка как бабушкиного базара, — сказал эксперт ИА Регнум. — Однако в последние годы в Москве стали появляться новые мультиформатные площадки. Рыбные рынки «Москва — на волне» яркий тому пример».

Фото Евгения Никова Эксперт оценил мультиформатность второго рыбного рынка «Москва — на волне»

По мнению Михайленко, изменение формата площадок и расширение их функционального назначения позволяет удовлетворить потребности всех жителей района. Так, площадки, как правило, включают в себя торговые ряды, рестораны, игровые зоны, пространства для детей.

Фото Евгения Никова Эксперт оценил мультиформатность второго рыбного рынка «Москва — на волне»

«Таким образом, люди разных социальных групп, возраста и семейного положения в одном месте могут найти досуг себе по вкусу», — отметил он.

Фото Евгения Никова Эксперт оценил мультиформатность второго рыбного рынка «Москва — на волне»

По словам эксперта, мотивом посещения таких центров служит не только и не столько покупка каких-то товаров, а коммуникация: рынки становятся пространством социальной коммуникации, отдыха и развлечений. «Более того, такие рынки в столице становятся местами модного досуга», — добавил он.

Фото Евгения Никова Эксперт оценил мультиформатность второго рыбного рынка «Москва — на волне»

С момента открытия первого рынка «Москва — на волне» его посетили более миллиона человек, которые купили 700 тонн рыбы. На фоне таких высоких показателей в столице открылся второй аналогичный рынок. Там представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов, в том числе живая, охлажденная, свежемороженая, вяленая и копченая продукция почти двух десятков ведущих отечественных рыбопромышленников и рыбодобытчиков. На втором рынке, который расположен на востоке столицы, можно приобрести продукцию из основных и ключевых «рыбных» регионов страны — Астраханской, Мурманской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краёв, республик Карелия, Крым, Саха (Якутия).

Фото Евгения Никова Эксперт оценил мультиформатность второго рыбного рынка «Москва — на волне»

Столица развивает культуру потребления российской рыбной продукции в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Помимо рынка «Москва — на волне», в городе в восьмой раз прошел гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Количество площадок фестиваля в этом году увеличилось до 31. За неделю фестиваль посетили порядка 4,5 млн человек, что в два раза выше прошлогоднего показателя. Посетители фестиваля купили более 340 тонн рыбы и морепродуктов.