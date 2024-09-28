Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Компания Sky Group подала иск в суд Нью-Йорка на киностудию Warner Bros., которую обвинила в нарушении соглашения, предполагавшего совместное производство сериала о Гарри Поттере, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из иска следует, что Warner Bros. обязалась финансировать и выпускать по четыре сериала в год, которые Sky Group эксклюзивно распространяла бы в Британии и Европе. Таким проектом должен был стать сериал о Гарри Поттере. Однако Warner Bros. нарушила условия, решив оставить все права на показ сериала себе.

Медиакомпания оценила ущерб как минимум в сотни миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года Warner Bros. заявила, что хотела бы экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая идёт в Лондоне с 2016 года. Продюсеров впечатлил успех пьесы, созданной при участии автора поттерианы Джоан Роулинг. Они планировали снять два фильма, не уступающих ей в успешности.

Действие пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» начинается с момента, описанного в финале книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». В центре повествования — история сына Гарри по имени Альбус Северус.