Вашингтон, 16 февраля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая идёт в Лондоне с 2016 года, хотела бы экранизировать американская киностудия Warner Bros. Пока процесс находится на стадии переговоров, сообщает британский таблоид The Sun.

DPA/PHOTO Дэниел Редклифф роли Гарри Поттера

Продюсеров впечатлил успех пьесы, созданной при участии автора поттерианы Джоан Роулинг. Постановка давно находилась в их поле зрения, но отходила на второй план, пока шла работа над франшизой «Фантастические твари», рассказал изданию источник в отрасли.

«Мечтой было бы возвращение крупных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, но до этого ещё невероятно далеко», — рассказал источник.

Продюсеры надеются, что по пьесе удастся снять два фильма, не уступающих ей по успешности. Действие пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» начинается с момента, описанного в финале книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». В центре повествования — история сына Гарри по имени Альбус Северус.

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