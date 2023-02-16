Warner Bros. обсуждает съёмки нового фильма о Гарри Поттере
Вашингтон, 16 февраля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которая идёт в Лондоне с 2016 года, хотела бы экранизировать американская киностудия Warner Bros. Пока процесс находится на стадии переговоров, сообщает британский таблоид The Sun.
Продюсеров впечатлил успех пьесы, созданной при участии автора поттерианы Джоан Роулинг. Постановка давно находилась в их поле зрения, но отходила на второй план, пока шла работа над франшизой «Фантастические твари», рассказал изданию источник в отрасли.
«Мечтой было бы возвращение крупных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, но до этого ещё невероятно далеко», — рассказал источник.
Продюсеры надеются, что по пьесе удастся снять два фильма, не уступающих ей по успешности. Действие пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» начинается с момента, описанного в финале книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». В центре повествования — история сына Гарри по имени Альбус Северус.
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