Москва, 28 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиационными средствами поражения по бойцам и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 28 сентября в Министерстве обороны РФ.

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«Экипажи Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале, к которому было добавлено видео.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар по бойцам и технике ВСУ в Курской области. До этого, 1 сентября, экипажи Ка-52М ВС России также уничтожили личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области.

26 августа Минобороны опубликовало кадры, как экипаж авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной техники украинских войск в приграничном районе Курской области.