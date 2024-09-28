Москва, 28 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Российские военные Южной группировки с помощью восстановленных и трофейных дронов, в том числе «Бабы-яги», доставляют необходимые продукты питания и боеприпасы на передовую, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бойца ВС России с позывным Мэрлин, специалиста по ремонту и восстановлению беспилотников.

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«Мы же, так скажем, восстановили некоторые из трофейных. Ребята успешно работают, занося (на позиции. — Прим. ред.) продукты питания и боекомплект», — сказал собеседник агентства.

По словам российского военнослужащего, использование «Бабы-яги» позволяет доставлять необходимые вещи без возможных рисков. Он отметил, что благодаря такому методу исключается вероятность атаки на бойцов ВС России со стороны украинских подразделений.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы на авдеевском направлении 17 сентября сбили украинский беспилотник типа «Баба-яга». Дрон был ликвидирован расчётами противовоздушной обороны группировки российских войск «Центр».

Ранее участник спецоперации, командир взвода Юрий Деев рассказал, что для уничтожения беспилотников ВСУ «Баба-яга» требуются приборы ночного видения. Это обусловлено тем, что украинские бойцы стараются запускать дроны всегда в ночное время.