Электрогорск, Московская область, 28 сентября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. В подмосковном Электрогорске сотрудники СК возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве в отношении заведующей местным детским садом. По информации источника ИА Регнум, заведующая победила в главном конкурсе для работников дошкольных образовательных организаций «Воспитатели России» в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

51-летняя Ольга К. одержала победу в номинации «Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель». По данным следствия, заведующая выписывала премии одной из воспитательниц, но с условием, что та будет отдавать большую её часть обратно заведующей.

Следственным отделом СК РФ в августе в отношении заведующей были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Всего в период с 23.07.2014 года по сентябрь 2021 года воспитательница передала заведующей часть денежных средств, полученных в качестве стимулирующих выплат, на сумму свыше 250 000 рублей», — сообщил источник.

В одном из интервью заведующая отмечала, что как руководитель она всегда следит за качеством образования и создаёт нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность детского сада.