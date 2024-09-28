В США спасли более 50 человек, застрявших на крыше госпиталя
СBS: в США спасли более 50 человек, загнанных наводнением на крышу госпиталя
Штат Теннесси, США, 28 сентября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Из-за стремительного наводнения более 50 человек оказались на крыше больницы в американском штате Теннесси. Их всех благополучно эвакуировали по воздуху. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Здание больницы практически полностью ушло под воду — персонал и пациенты были вынуждены спасаться на крыше. Подъехать к зданию из-за воды было невозможно.
«Госпиталь окружена паводковыми водами, вызванными последствиями урагана «Хелен», — пояснил телеканал.
С помощью вертолётов были успешно эвакуированы 54 человека. Всех доставили в медицинский центр.
Как сообщало ИА Регнум, ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе, информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) 26 сентября.
Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, скорость ветра 225 км/ч означает, что «Хелен» относится к четвёртой категории опасности из пяти возможных.
27 апреля телеканал CNN сообщил о шестерых пострадавших из-за торнадо в штатах Айова, Небраска и Техас. Отмечалось, что из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах поступило около 80 сообщений о торнадо.