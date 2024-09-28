Штат Теннесси, США, 28 сентября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Из-за стремительного наводнения более 50 человек оказались на крыше больницы в американском штате Теннесси. Их всех благополучно эвакуировали по воздуху. Об этом сообщил телеканал CBS News.

(сс) Vidar Nordli-Mathisen Потоп

Здание больницы практически полностью ушло под воду — персонал и пациенты были вынуждены спасаться на крыше. Подъехать к зданию из-за воды было невозможно.

«Госпиталь окружена паводковыми водами, вызванными последствиями урагана «Хелен», — пояснил телеканал.

С помощью вертолётов были успешно эвакуированы 54 человека. Всех доставили в медицинский центр.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе, информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) 26 сентября.

Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, скорость ветра 225 км/ч означает, что «Хелен» относится к четвёртой категории опасности из пяти возможных.

27 апреля телеканал CNN сообщил о шестерых пострадавших из-за торнадо в штатах Айова, Небраска и Техас. Отмечалось, что из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах поступило около 80 сообщений о торнадо.