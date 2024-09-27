Махачкала, 28 сентября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. В воздухе на расстоянии около 500 метров от места взрыва автозаправочной станции на окраине Махачкалы зафиксировали превышения загрязняющих веществ. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

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Исследования проводились по состоянию на 23:50 мск 27 сентября.

«Вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300-500 метров зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида», — отметили в Telegram-канале ведомства.

При этом специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в зоне сосредоточения жилых домов, объектов культуры и административных зданий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 сентября на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы прогремели взрывы. После этого возник сильный пожар. По информации главы республики Сергея Меликова, трагедия унесла жизни 10 человек, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Удалось спасти 14 человек, которые были в столовой в момент происшествия. Власти приняли решение объявить в Дагестане день траура 28 сентября.