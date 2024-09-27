Туркестан, Казахстан, 27 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В Туркестанской области Казахстана по маршруту следования кортежа президента страны Касым-Жомарта Токаева обнаружили схрон стрелкового оружия. Об этом сообщило МВД республики.

Petrov Sergey/Global Look Press

«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ (комитет нацбезопасности) совместно с СГО (служба госохраны) обнаружен схрон стрелкового оружия», — говорится в Telegram-канале казахстанского МВД.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В данный момент правоохранительные органы республики проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Токаев заявил, что граждане Казахстана должны сохранять единство и сплочённость в условиях, когда противники государственности пытаются расколоть общество. Глава государства призвал критически относиться к любой поступающей информации, доверять официальным источникам и ориентироваться на факты.

Правоохранительные органы будут жёстко пресекать все попытки расколоть общество, различные спекуляции и инсинуации получат мощный общественный отпор. Попытки пропаганды ненависти и вовлечения казахстанцев в чужие информационные войны чреваты серьёзной угрозой для стабильности страны и согласия в обществе, добавил он.