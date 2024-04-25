Астана, 25 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Граждане Казахстана должны сохранять единство и сплочённость в условиях, когда противники государственности пытаются расколоть общество. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил 25 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

Глава государства призвал критически относиться к любой поступающей информации, доверять официальным источникам и ориентироваться на факты.

Правоохранительные органы будут жёстко пресекать все попытки расколоть общество, различные спекуляции и инсинуации получат мощный общественный отпор. Попытки пропаганды ненависти и вовлечения казахстанцев в чужие информационные войны чреваты серьёзной угрозой для стабильности страны и согласия в обществе, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Токаев назвал глупостью нагнетание истерии и борьбу ряда стран с русским языком. Он напомнил, что в Казахстане русский язык официально используют наравне с казахским, что закреплено конституцией.