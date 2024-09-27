Москва, 27 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Представители Google заявили, что в курсе проблем с использованием учётных записей у некоторых пользователей из России. Компания работает над решением данных проблем, следует из комментария, который привели «Известия».

Julian Stratenschulte/Global Look Press

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — сказали в Google.

Сообщается, что проблемы с восстановлением доступа к сервисам компании в России начали фиксировать ещё в начале сентября. Пользователям перестали приходить СМС с кодом авторизации.

Как передавало ИА Регнум, Минцифры РФ 26 сентября подтвердило, что американская компания Google ограничила создание новых аккаунтов для российских граждан.

Министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии данных и перейти на использование отечественных платформ или альтернативных способов двухфакторной аутентификации.

Ранее в соцсетях начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта.