ДНР, 27 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России удачно штурмовали село Калиновка около Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«У нас активизировалось часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Кимаковского, противник не ожидал удара в этом месте, поскольку ВСУ сосредоточили свои действия на угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.

Кроме того, советник главы ДНР сообщил, что российские бойцы держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово. За счёт этого они блокируют украинским военным возможность получать боеприпасы.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили за неделю населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка в ДНР.

20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что крайне сложная ситуация для ВСУ наблюдается на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в ДНР.