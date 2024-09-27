Братск, Иркутская область, 27 сентября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В городе Братске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который во время свадебной фотосессии залез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

AnoshkoAlexey

«Следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц), ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично)», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 24 сентября. По версии следствия, компания молодых людей, которая праздновала свадьбу в Братске, остановилась для фотографирования возле Мемориала Славы. Один из гостей забрался на памятник, всё происходящее он снимал на свой мобильный телефон. В этот момент молодожёны и остальные гости свадьбы кричали, свистели и танцевали под музыку у основания памятника.

Сообщается, что на данный момент решается вопрос о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности других причастных к инциденту лиц.

Как уточняет Telegram-канал «112», на памятник взобрался 34-летний иностранный гражданин Аброриддин Ю.

Ранее мэр Биробиджана Максим Семёнов сообщил об осквернении мемориала «Вечный огонь» в парке Победы. Женщина прикурила от огня сигарету. Её действия сняла камера видеонаблюдения. Правоохранители установили личность нарушительницы.

Как передавало ИА Регнум, в Москве вандалы осквернили барельеф «Парад Победы» на Красной площади. Злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году.