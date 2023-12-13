Москва, 13 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В Москве вандалы осквернили барельеф «Парад Победы» на Красной площади. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Как уточнил собеседник агентства, злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году.

Отсутствие части скульптурного изображения обнаружили утром 12 декабря. Пока неизвестно, каким образом и с помощью чего отделили голову от туловища животного.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников. Подозреваемых разыскивают.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября в Ростовской области полиция задержала мужчину, разгромившего кувалдой памятник воинам-освободителям Великой Отечественной войны в парке отдыха посёлка Весёлый. Злоумышленнику удалось разбить шесть досок на мемориале. Правоохранительные органы начали проверку.

Столичный суд заключил под стражу мужчину, пытавшегося затушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября. 49-летний злоумышленник вылил в Вечный огонь неизвестную жидкость из пластиковой бутылки. Также он разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

На площади Памяти Героев в Норильске 19 ноября подростки потушили пламя Вечного огня. Следователи организовали процессуальную проверку на предмет повреждения и осквернения символов воинской славы России. В ходе неё установили, что двое несовершеннолетних, находясь на мемориальном комплексе «Вечный огонь», потушили пламя снегом и ногами, затем скрылись.