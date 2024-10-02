Москва, 2 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. России удалось достичь самого низкого уровня безработицы с 1992 года. Однако теперь перед российскими кадровыми центрами стоят новые вызовы.

Правительство Липецкой области

«Мы должны обеспечивать кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании с точки зрения организации процессов переподготовки и, конечно же, минимизировать ситуации неэффективного использования человеческого капитала», — отметил министр труда РФ Антон Котяков.

Для этого в стране продолжается модернизация службы занятости: благодаря ей в стране не только появляются современные кадровые центры, но и ведётся переобучение специалистов. За пять лет по национальному проекту «Демография» в 73 регионах уже открылись 562 таких модернизированных центра. К концу 2024 года в России будут работать более 900 таких учреждений, а до конца 2028 года трансформацию пройдут все центры без исключения.

«При этом модернизация службы занятости — это не только обновление пространства, важнее другое: кадровые центры «Работа России» становятся надёжными партнёрами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека», — отметил глава Минтруда.

А привлечь к ним внимание самых разных работодателей — от малого бизнеса до крупных корпораций — помогает коммуникационная кампания, запущенная АНО «Национальные приоритеты» и Минтрудом России.

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В ней герои видеороликов рассказывают о том, как кадровые консультанты центров «Работа России» помогают предприятиям найти квалифицированных специалистов разного профиля, а соискателям — получить работу своей мечты.

Акцент кампании сделан на том, чем эти центры могут быть полезны работодателям. Среди доступных инструментов — подбор специалистов, оказание отдельных HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей. В том числе персональный консультант подберет специалистов, организует их обучение до нужного уровня квалификации. И это бесплатно!

Также среди услуг кадровых центров — переупаковка вакансий, программа обучения и повышения квалификации для кандидатов и сотрудников, субсидирование найма определённых категорий соискателей, подбор работников в условиях дефицита кадров и многое другое.

Взаимодействие с работодателями в обновлённых кадровых центрах строится в формате адресной помощи, учитывающей особенности бизнеса, текущую экономическую ситуацию и другие тенденции рынка труда. При этом услуги предоставляются как в офлайн−, так и в онлайн-формате — на портале «Работа России».

На платформе размещено более 1,7 млн вакансий и 9,8 млн резюме, функционируют специальные разделы для работодателей, в том числе посвящённые целевому обучению, а также практикам и стажировкам. В первом случае — работодатель может заключить договор на обучение будущих студентов под свои потребности. Во втором — сформировать у молодых специалистов представление о непосредственном процессе работы, а также повысить уровень вовлечённости и подготовки будущих кадров за счёт прохождения практики или стажировки на конкретном предприятии.

Например, совместная профориентационная работа кадрового центра Калужской области и компании «Объединённые бумажные фабрики» позволила набрать группу студентов на обучение специалистов для бумажной промышленности.

«Бумажное производство в нашей области переживает новый виток развития. В отрасли растёт потребность в квалифицированных кадрах», — отметила директор кадрового центра Калужской области Инна Андреева.

Обучение 25 студентов по специальности «технология комплексной обработки древесины» стартовало в сентябре в Кондровском филиале Калужского индустриально-педагогического колледжа. Ключевые дисциплины студентам будут преподавать специалисты Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры и Троицкой бумажной фабрики.

Преуспевающим в учёбе студентам будущие работодатели будут платить корпоративную стипендию. На этих же предприятиях они пройдут оплачиваемую практику, а после окончания колледжа молодые специалисты гарантированно получат рабочие места.

К слову, всё больше российских школьников в последние годы выбирают рабочие профессии и поступают в колледжи. А для их обучения в России работает федеральный проект «Профессионалитет» — благодаря ему студенты не только могут зарабатывать уже во время обучения и приобретать необходимые навыки, но и рассчитывать на трудоустройство с достойной зарплатой. А по нацпроекту «Образование» у них есть возможность обучаться в профессиональных мастерских и лабораториях.

По решению президента Владимира Путина 2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования. В этот же день в Тюмени пройдёт финал Всероссийского конкурса «Мастер года», в котором сразятся педагоги системы среднего профессионального образования со всей страны.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» призван содействовать поддержке семей с детьми, активному долголетию, здоровому образу жизни и трудоустройству. По нацпроекту в России проходит комплексная модернизация службы занятости.

В 2023 году комплексная трансформация всей сети кадровых центров завершилась в 17 пилотных регионах. Это Тыва, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Белгородская, Владимирская, Калужская, Костромская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

В 2024 году комплексная модернизация службы занятости проходит на Камчатке, в Севастополе, Башкирии, Карелии, Мордовии, а также в Архангельской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Псковской, Саратовской и Ярославской областях.