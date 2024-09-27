Курск, 27 сентября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Бойцы из 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооружённых сил России смогли захватить огневую позицию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области при помощи необычного подхода к боевым задачам. Об этом 27 сентября рассказал командир одного из подразделений с позывным Як.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его словам, военнослужащие достаточно быстро смогли занять часть лесополосы, откуда им удалось прогнать противника, однако после этого продвижение застопорилось. Продолжить продвижение мешало пулеметное гнездо, оборудованное украинскими бойцами. Как только российские бойцы предпринимали попытки подобраться, ВСУ сразу же начинали плотно работать по ним.

«Тогда мы решили сделать так, чтобы они выдохлись. И различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Командир пояснил, что меткость выстрелов российских бойцов была не так важна, поскольку их главной задачей являлось получение ответа со стороны противника.

«Они на это повелись. Два дня по нам вели плотный огонь. А натовское оружие — оно, скажем так, не особо подготовлено к таким боям. На второй день оно начало клинить», — отметил офицер.

Он добавил, что, доведя бойцов ВСУ до изнеможения, российские войска записали видео с одним из украинских военных, попавших в плен, который призвал сослуживцев сдаваться. Видео транслировалась всю ночь через сброшенную с БПЛА на позиции ВСУ колонку. На следующий день часть украинских войск попыталась покинуть лесополосу. Морпехи решили воспользоваться этим и за сутки зачистили оставшуюся часть посадки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать.

Ранее во время штурма одного из районов Красногоровки в ДНР российские бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск пленили группу военнослужащих ВСУ.