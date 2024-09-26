Покровск, ДНР, 26 сентября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Жители Красноармейска (украинское название — Покровск) на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики ждут прихода в город российских сил, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местных жителей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Так, 53-летняя Галина заявила журналистам, что не собирается покидать город. Она является одной из 16 тыс. жителей города, которые отказываются от эвакуации, несмотря на постоянные призывы со стороны властей Украины, сказано в материале.

«Я не боюсь. Почему я должна бояться? Мы никуда не уезжаем, мы у себя дома. Я выступаю за мир», — сказала она.

Другая жительница города — Нина в беседе с агентством назвала россиян друзьями.

«Россияне? Мы всегда были друзьями, товарищами, а вся эта неразбериха началась в 90-х годах», — заявляет она.

Еще одна собеседница журналистов — Елена рассказала, что не собирается покидать родной город, поскольку боится мародёрства со стороны украинских военных.

«Куда ехать? Дом есть дом. Если мы пойдем куда-то, у нас разворуют всё», — заключила местная жительница.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска находятся на подступах к Красноармейску. Накануне бойцы ВС России перегруппировались, что заняло несколько дней, теперь украинская оборона «трещит», сказал Кимаковский.

20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на красноармейском и кураховском направлениях в ДНР сложилась крайне сложная ситуация для украинских формирований. На этих участках фронта ежедневно идут тяжёлые бои, сказал он.