Москва, 26 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Жена погибшего участника СВО по имени Сабина поехала в зону проведения специальной военной операции, чтобы отомстить за смерть мужа и отыскать его тело, сообщает KP.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По информации издания, супруги познакомились уже после начала конфликта на Украине, когда Сабина доставляла гуманитарную помощь участникам СВО, среди которых был и её будущий муж Арсен. Уточняется, что брак был заключён 22 декабря 2023 года. Вскоре мужчина уехал в Белгородскую область. 12 июня Сабине сообщили, что её муж погиб.

Женщина отказывалась в это верить и проводила собственное расследование, сказано в материале. Позднее она связалась с очевидцем гибели её мужа, который сообщил, где находится тело. Девушка поехала в Белгородскую область. Выяснилось, что её муж погиб от удара вражеского БПЛА.

Уточняется, что в поисках тела Сабине помогали бойцы российских подразделений, которые выдали ей необходимую экипировку. В публикации сообщается, что позднее Сабина продолжила оказывать гуманитарную помощь российским бойцам, а также подала документы в Минобороны.

«Я подала документы в Минобороны, чтобы работать. Буду за БПЛА мстить», — заявила она.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября внук ветерана Великой Отечественной войны Николая Пташкина отправился в зону СВО, чтобы отомстить, после того, как узнал, что боевики ВСУ украли документы и медали его деда-героя. Видео акта мародёрства украинских бойцов было опубликовано в Сети.