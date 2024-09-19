Курск, 19 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Внук героя ВОВ Николая Пташкина отправился в зону СВО после того, как узнал, что бойцы ВСУ украли документы и медали его деда-ветерана. Об этом он узнал, когда военнослужащие ВС РФ опубликовали видео из освобождённого села Снагость, на котором запечатлено, как в сумке у ликвидированного бойца ВСУ были найдены украденные медали и документы Николая Пташкина.

Кадр из видео

Журналисты отыскали родственников ветерана, в чьём доме мародёрствовали боевики ВСУ. Оказалось, что семья ветерана узнала о разграблении дома только после появления видео в сети. Первым ролик, снятый военнослужащими 155-й бригады Черноморского флота, увидел внук Пташкина Дмитрий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916716" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рюкзак ликвидированного бойца ВСУ, в котором лежали украденные медали ветерана Великой Отечественной войны

Внучка Николая Андреевича Татьяна рассказала ИА Регнум, что её двоюродный брат и дядя решили пойти на СВО после того, как увидели видео с украденными медалями.

«У моего брата (внука Николая Пташкина) и до этого были мысли отправиться на СВО, но вся ситуация с медалями его подтолкнула. Сейчас он находится на обучении, и в пятницу уже отправляется на СВО. Он жил в Москве, но после того как враг ступил на его малую Родину — он пошёл защищать страну. Дяде моему отказали в отправке на фронт, ему 56 лет, и у него есть проблемы со здоровьем», — рассказала Татьяна.

Из личного архива

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о ветеране Николае Пташкине, а также о том, что его потомки одними из первых стали свидетелями присутствия на территории Курской области наёмников из Франции и Польши. Внучка Пташкина сообщила, что наёмники зашли в их дом в селе Снагость с автоматами и велели не покидать жилище под угрозой смерти. В то же время наёмники увидели на доме флаг России, который они сняли и специально на глазах семьи растоптали.