Москва, 26 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который направлен на ужесточение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно законопроекту, ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий будет ужесточена, наказание составит до шести лет лишения свободы, если для этого использовался интернет и прочие информационно-телекоммуникационные сети.

Ответственность на срок до семи лет грозит тем, кто вовлекал в совершение преступления лицо, не достигшее 14-летнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Соответствующие изменения планируют добавить в ст. 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и ст. 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») Уголовного кодекса РФ.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в Государственную думу внесён проект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду бездетности. Данный проект направлен на защиту от популяризации соответствующего контента в СМИ, кинофильмах, а также рекламе.