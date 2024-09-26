Москва, 26 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии сбил порядка 40 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области с момента введения режима действия контртеррористической операции (КТО), сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Иван Шилов ИА Регнум

«В общей сложности за время выполнения служебно-боевых задач в Курской области в рамках КТО спецназ Росгвардии сбил и подавил при помощи РЭБ уже около 40 БПЛА ВСУ, в том числе самодельного типа и FPV-дроны», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, росгвардейцы сбили вражеский беспилотник «Баба-яга» в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, за минувшую ночь, 26 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили семь украинских беспилотников самолётного типа. Четыре БПЛА подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской области, один над Курской и два беспилотника в Брянской области.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ перебросили в курское приграничье новые подразделения с беспилотниками. По его словам, в ближайшие несколько дней противник осознает, что оказался «не в радужном месте».