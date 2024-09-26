Москва, 26 сентября, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России хочет сократить перечень профессий, запрещённых для женщин. Проект соответствующего приказа опубликован 25 сентября на сайте проектов нормативных правовых актов.

Александр Патрин/РИА Новости

«Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм в ряде видов деятельности. В связи с этим предлагается исключить из перечня несколько профессий, в которых ограничен женский труд.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Минтруд предложил расширить список профессий для прохождения альтернативной службы. Минтруд предлагает добавить такие профессии, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы и некоторые другие.