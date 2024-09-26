Минтруд РФ предложил сократить перечень запрещённых для женщин профессий
Москва, 26 сентября, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России хочет сократить перечень профессий, запрещённых для женщин. Проект соответствующего приказа опубликован 25 сентября на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию», — сообщает пресс-служба ведомства.
По словам заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм в ряде видов деятельности. В связи с этим предлагается исключить из перечня несколько профессий, в которых ограничен женский труд.
Как сообщало ИА Регнум, в июле Минтруд предложил расширить список профессий для прохождения альтернативной службы. Минтруд предлагает добавить такие профессии, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы и некоторые другие.