Москва, 19 июля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Periloker Удостоверение гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу

Минтруд предлагает дополнить перечень на 13 профессий, до 237 специальностей и 1442 организаций. На общественное обсуждение представили проект соответствующего приказа для прохождения альтернативной гражданской службы в ходе предстоящего осеннего призыва. Список составили на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов.

В настоящее время в перечень для альтернативнослужащих включены 224 профессии и 1305 предприятий.

Минтруд предлагает добавить профессии: гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог, техник по метрологии, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации, передаёт ТАСС.

Ведомство формирует список на ежегодной основе.

Как передавало ИА Регнум, согласно подписанному в 2022 году президентом России Владимиром Путиным закону, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.