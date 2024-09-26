Вашингтон, 26 сентября, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Временный бюджет, призванный избежать перебоев в финансировании американского правительства, одобрил Сенат Конгресса США. Голосование 25 сентября транслировалось телеканалом C-SPAN.

Lawrence Jackson Сенат США

Ранее законопроект одобрили в Палате представителей.

Законопроект предложили представители Республиканской партии. Документ о продолжении финансирования работы федерального правительства до 20 декабря поддержал 341 конгрессмен, против высказались 82 человека.

Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Белого дома намеревался наложить вето на предложенный республиканцами план о временном финансировании правительства до марта 2025 года. По мнению администрации Байдена, план, предложенный спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, недостаточен для финансирования правительственных учреждений и может привести к серьёзным сбоям в работе нескольких важнейших государственных служб.

Правительству пришлось бы приостановить работу, если бы законодатели не приняли до конца сентября полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в Соединённых Штатах 1 октября.