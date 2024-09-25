Москва, 25 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Россия получила разрешение на регулярные поставки чечевицы в Индию, сообщила 25 сентября пресс-служба Россельхознадзора в своём Telegram-канале.

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«Департамент сельского хозяйства и благосостояния фермеров минсельхоза Индии уведомил Россельхознадзор о завершении анализа фитосанитарных рисков и разрешил бессрочные поставки чечевицы из России», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Россельхознадзор запустил процедуру согласования допуска чечевицы на индийский рынок в конце 2020 года, предоставив необходимую техническую информацию для анализа фитосанитарных рисков. В сентябре 2021 года национальная организация по карантину и защите растений Индии разрешила поставки пробных партий.

«Так, с 2022 года под контролем Россельхознадзора начался экспорт чечевицы на рынок Индии», — уточняется в релизе.

Как передавало ИА Регнум, в августе глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что российские компании продолжают завоёвывать мировой рынок. С января по май 2024 года экспорт вырос почти на 11,5%. По его словам, такого показателя удалось достичь за счёт динамичного роста доли дружественных государств во внешнеторговом обороте: за первые пять месяцев 2024 года этот показатель в стоимостном выражении превысил 80%.