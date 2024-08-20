Москва, 20 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Российские компании продолжают завоёвывать мировой рынок. С января по май 2024 года экспорт вырос почти на 11,5%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». По его словам, такого показателя удалось достичь за счёт динамичного роста доли дружественных государств во внешнеторговом обороте: за первые пять месяцев 2024 года этот показатель в стоимостном выражении превысил 80%.

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Оставаться одним из ключевых участников мировой торговли отечественным компаниям помогает государственная поддержка. Так, с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт» бизнес получает возможность воспользоваться помощью на всех этапах выхода на внешние рынки.

Это помогает преодолеть возможные трудности даже в таком сложном, но перспективном направлении, как экспорт медицинских изделий. К примеру, научно-производственной фирме «Медтехника» из Санкт-Петербурга, производящей оборудование для иммобилизации и реабилитации, господдержка помогла увеличить выручку.

«В первом полугодии 2024 года объём экспортной выручки превысил показатели, полученные за весь 2023 год», — поделился с ИА Регнум коммерческий директор компании «Медтехника» Илья Белов.

Компания успешно экспортирует свои товары уже более 10 лет. Произведённые в Санкт-Петербурге пневматические и вакуумные шины, которые позволяют максимально бережно транспортировать пострадавших с травмами, по достоинству оценили в Казахстане и Белоруссии.

Уникальными изделиями «Медтехники» являются пневматические электронные жгуты и турникеты для остановки кровотечений на магистральных сосудах. Это неотъемлемый инструмент в работе травматологов. Такие жгуты можно использовать и в «полевых» условиях, поскольку они могут работать от батареек или аккумуляторов.

Кроме того, «Медтехника» разработала аналог европейских вакуумных матрасов для позиционирования пациентов при различных диагностических и хирургических манипуляциях и при проведении КТ и МРТ.

Расширить круг деловых контактов, привлечь новых партнёров компании помогла платформа «Мой экспорт» и Центр поддержки экспорта в Санкт-Петербурге. Теперь продукция «Медтехники» продаётся ещё и в Узбекистане и Киргизии.

«В прошлом году мы установили высокий темп в развитии экспортного направления и поставили перед собой цель расширить географию присутствия на международном рынке. В этом нам помогла услуга «Поиск покупателя» платформы «Мой экспорт», благодаря которой мы смогли установить контакты с множеством потенциальных партнёров и лучше понять особенности работы на этом рынке», — отметил гендиректор компании Сергей Белецкий.

Цифровая платформа «Мой экспорт»

За консультациями по логистике, электронной торговле и составлению контрактов в Российский экспортный центр (РЭЦ) обращалась Лаборатория медицинской электроники «Биоток» из Томска. Предприятие продаёт оборудование для хирургического лечения нарушений ритма сердца, рентгеновские системы, аппараты для функциональной диагностики и многое другое в странах СНГ, Индии, Латинской Америки. Как сообщил ИА Регнум коммерческий директор предприятия Алексей Буллер, «Биоток» рассчитывает расширить географию сбыта продукции на Турцию, Сирию и Иран.

При этом заявить о своих успехах в экспорте компании могут, приняв участие во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года». Определение победителей и призёров проходит в два этапа: первый проходит на уровне федеральных округов, а на втором этапе из лидеров окружного отбора выбирают лучших экспортёров страны. Организациям и предпринимателям, достигшим наибольших успехов, присуждается премия.

В 2024 году одними из самых активных участников конкурса стали компании из Санкт-Петербурга, заняв сразу 19 призовых мест по Северо-Западному федеральному округу.

«В этом году около полусотни компаний Северо-Запада заявили о своих достижениях в нашем конкурсе. Среди них как представители традиционных для этого региона отраслей, так и такие новаторские проекты, как, например, программное обеспечение для комплексных медицинских исследований и геоаналитическая платформа для управления городом. Истории каждого из участников конкурса — это источник вдохновения для всего предпринимательского сообщества», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В конкурсе приняли участие более 6,2 тыс. компаний за последние пять лет. Одним из победителей регионального этапа конкурса сразу в двух номинациях — «Экспортёр года в сфере высоких технологий» и «Прорыв года» — становилась новосибирская компания «Сайнтификкоин». Благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях, сотрудничеству с Центром поддержки экспорта и представительством РЭЦ в Новосибирске, об уникальном газоанализаторе, который по выдоху проводит быстрое тестирование на различные заболевания, узнали во всём мире.

«Анализ человеческого дыхания — это новая и перспективная методика. Она позволяет контролировать биохимические процессы, а неинвазивность делает технологию доступной и безопасной. Тестирование длится около двух минут. Человек видит результат своего теста на экране устройства и получает его по электронной почте. Представленная технология является уникальной российской разработкой, не имеющей аналогов на международной арене», — рассказали ИА Регнум разработчики.

Общий объём экспорта таких аппаратов, разработанных совместно с Сибирским отделением РАН, составляет уже 25%.

Компания «Сайнтификкоин» является активным пользователем портала «Мой экспорт», а в декабре 2021 года стала единственной коммерческой организацией, которая в течение нескольких месяцев представляла свой проект в российском павильоне на выставке Expo 2020 Dubai.

«HEALTHMONITOR стал наглядной демонстрацией мощного научно-технического потенциала нашей страны. Тестирование на газоанализаторе прошли более 30 тыс. человек», — подчеркнули в новосибирской компании.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают господдержку при выходе на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка. Также для экспортёров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности онлайн, в режиме «одного окна».

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством России и проводится как всероссийский конкурс. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортёров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.