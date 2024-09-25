Нижний Новгород, 25 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов 25 сентября был избран спикером городской думы Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба программы.

Городская дума Нижнего Новгорода Евгений Чинцов

Кандидатура Чинцова была поддержана единогласно.

Депутатом городской думы участник «Времени героев» стал по итогам прошедших в сентябре выборов. Чинцов отмечал, что знания и опыт, полученные в ходе обучения и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.

«Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний — это всё было на программе «Время героев», — заявлял Чинцов.

С 2022 года Чинцов занимал пост заместителя начальника штаба по разведке танковой армии, он трижды удостоен ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова, сообщила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября сообщалось, что ещё двое участников программы «Время героев» получили посты в региональных органах власти. Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Заур Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.