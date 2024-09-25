* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 сентября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Артем Геодакян/ТАСС

«СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента) в отношении Шадриной Т. В.», — сказано в сообщении.

В случае признания вины Фельгенгауэр грозит до двух лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Минюст внёс Фельгенгауэр в список иноагентов в октябре 2022 года. Также этот список пополнили продюсер Александр Роднянский, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарёв, журналист и писатель Михаил Зыгарь, журналисты Александр Плющев (физические лица, признанные в РФ иностранными агентами).

В октябре 2017 года на журналистку Фельгенгауэр в здании радиостанции напал психически неуравновешенный мужчина. Он ранил журналистку в горло, после чего она почти две недели провела в больнице.