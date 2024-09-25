Москва, 25 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В центре Москвы, у здания Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), произошло массовое ДТП, сообщает 25 сентября Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По его данным, на Миусской площади чёрная Toyota Camry протаранила четыре припаркованные машины, вылетела на тротуар и сбила минимум одного человека.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водителю Camry стало плохо за рулем. Сбитая на тротуаре женщина находится в тяжелом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, на улице Генерала Дорохова в Москве 22 сентября произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

В этот же день два грузовых автомобиля перевернулись на Московской кольцевой автодороге после того, как столкнулись. На опубликованной видеозаписи с места ДТП видно, как мусоровоз сталкивается с большегрузным автомобилем и затем врезается в него, после чего оба грузовика переворачиваются набок.