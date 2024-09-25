Москва, 25 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в растрате в особо крупном размере, сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступили материалы для избрания ему меры пресечения.

РИА Новости/Артур Лебедев

«Копайгородский А. С. подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»)», — сказали в суде.

25 сентября стало известно, что Копайгородского задержали ночью в Луганске, сейчас он находится в Москве. Незадолго до этого он уехал добровольцем в зону спецоперации.

По данным источника, в квартирах бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурылева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина были организованы обыски. На допросе в Следственном комитете находится супруга экс-мэра Анастасия Гредина.

Один из источников в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что информация о задержании экс-мэра достоверна. Другой источник, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан Копайгородский, заявил, что проводятся следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой об отставке. Глава региона поддержал его предложение и поблагодарил за плодотворную работу в качестве главы Сочи.