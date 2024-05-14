Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Мэр Сочи Алексей Копайгородский покидает свой пост. С просьбой одобрить его отставку он обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Глава региона отметил высокий профессионализм Копайгородского и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.

«Считаю, что город заметно преобразился, это отмечают и жители, и гости курорта <…> Покинуть пост мэра Сочи ― это ваше решение, и я не могу с ним не согласиться», ― сказал Кондратьев.

Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.

Как сообщало ИА Регнум, мэром Сочи Алексея Копайгородского решением депутатов городского собрания города-курорта избрали 10 сентября 2019 года. Ранее он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.

Копайгородский родился в Краснодаре 26 марта 1985 года, окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко, а также Владимирский юридический институт ФСИН. С 2014 по 2016 год занимал в администрации Краснодарского края должности в департаменте внутренней политики, в том числе заместителя директора департамента.

В 2016–2017 годы работал на посту вице-мэра Краснодара, затем вернулся в администрацию края — сначала на пост директора департамента внутренней политики, затем — на должность вице-губернатора. 9 сентября 2019 года его назначили на должность первого заместителя главы администрации Сочи и исполняющим обязанности главы Сочи.