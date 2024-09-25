Киев, 25 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Франция выступила против переименования одесского села Надеждовка, где находится винный завод, в Шампань, говорится в письме французского посольства на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, которое приводит украинское издание «Страна. ua».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Мы были бы благодарны вам за воздержание от вынесения на рассмотрение указанного ходатайства об изменении названия населённого пункта Надеждовка», — говорится в письме.

В посольстве Франции отметили, что изменение названия села будет противоречить международным обязательствам Украины, особенно в свете решения начать переговоры о приёме страны в ЕС.

В публикации уточняется, что переименование населённого пункта позволило бы предприятию легально выпускать вино под названием «Шампанское» и не платить роялти.

Как передавало ИА Регнум, украинский парламент в сентябре утвердил новые названия более чем 300 населённых пунктов. Так, в Одесской области вместо села Роща появится Новый Париж, а село Червоногорка Сумской области станет селом Масонов. Украинский депутат Ярослав Железняк уточнял, что будут изменены названия населённых пунктов, «которые содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия», например, названных в честь Пушкина, Суворова, Кутузова, Некрасова и других деятелей или же связанных с советскими праздниками и символикой.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

18 августа эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.