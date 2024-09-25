Франция не разрешила переименовать село Надеждовка под Одессой в Шампань
«Страна. ua»: Франция не дала переименовать одесское село Надеждовка в Шампань
Киев, 25 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Франция выступила против переименования одесского села Надеждовка, где находится винный завод, в Шампань, говорится в письме французского посольства на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, которое приводит украинское издание «Страна. ua».
«Мы были бы благодарны вам за воздержание от вынесения на рассмотрение указанного ходатайства об изменении названия населённого пункта Надеждовка», — говорится в письме.
В посольстве Франции отметили, что изменение названия села будет противоречить международным обязательствам Украины, особенно в свете решения начать переговоры о приёме страны в ЕС.
В публикации уточняется, что переименование населённого пункта позволило бы предприятию легально выпускать вино под названием «Шампанское» и не платить роялти.
Как передавало ИА Регнум, украинский парламент в сентябре утвердил новые названия более чем 300 населённых пунктов. Так, в Одесской области вместо села Роща появится Новый Париж, а село Червоногорка Сумской области станет селом Масонов. Украинский депутат Ярослав Железняк уточнял, что будут изменены названия населённых пунктов, «которые содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия», например, названных в честь Пушкина, Суворова, Кутузова, Некрасова и других деятелей или же связанных с советскими праздниками и символикой.
В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.
18 августа эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.