Москва, 25 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании 25 сентября одобрил закон о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении службы в Вооружённых силах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Указанные нормы будут действовать в период мобилизации, во время военного положения и в военное время.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что действующее законодательство позволяет реализовать механизм освобождения от уголовного преследования только в отношении подозреваемых, на стадии досудебного производства и в отношении осуждённых.

Как передавало ИА Регнум, данный закон был принят Госдумой во втором и третьем чтениях на заседании 24 сентября.

Закон вводит нормы, регламентирующие основания и порядок принятия судом решений на основании ходатайства командования воинской части об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела. Аналогичный механизм предлагается распространить на осуждённых, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу.