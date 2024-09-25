Краснодар, 25 сентября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Звезда кулинарных шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5» Павел Чеша заживо сгорел в собственном кафе в Краснодаре, сообщает 25 сентября портал 93.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации портала, в ночь на 25 сентября в семейном кафе «У шефа» на улице Комарова, которое принадлежало Чеше, вспыхнул пожар. По предварительным данным, там произошло короткое замыкание проводки. В здании нашли тело мужчины.

Утром в официальном аккаунте кафе в соцсетях появилась информация о закрытии заведения и гибели его владельца.

Как передавало ИА Регнум, в июле в многоквартирном доме в центре Краснодара вспыхнул пожар, огнём охватило 300 кв. метров. Самостоятельно на улицу вышли около 40 жильцов. Пострадавших нет.

В этом же месяце сильный пожар произошёл в строящейся школе в станице Тбилисской Краснодарского края, площадь возгорания составила 1,9 тыс. кв. метров.