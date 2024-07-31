Станица Тбилисская, Краснодарский край, 31 июля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В строящейся школе в станице Тбилисской Краснодарского края вспыхнул сильный пожар, площадь возгорания составила 1,9 тыс. кв. м, сообщила 31 июля пресс-служба МЧС по региону в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Сообщение о пожаре по ул. 8 марта станицы Тбилисской поступило в 18:29 31 июля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит кровля строящейся школы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 июля в Симферополе загорелось здание торгового центра, в результате чего частично обрушилась кровля. Пожар начался на третьем этаже, огонь распространился на площади 500 кв. метров. Из здания были эвакуированы порядка 130 человек, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ночью.

Вечером 17 июля МЧС проинформировало, что в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы возник крупный пожар. На месте работали более 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолёт. Людей в административном здании не было, горело чердачное помещение. Для ликвидации всех очагов возгорания была вскрыта кровля.