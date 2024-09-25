Москва, 25 сентября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Украина и Польша ждут, когда США определятся, кто из них главный, заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Они и ревнуют, так как хотят быть «любимой женой». Но серьёзные столкновения внутри этого гарема маловероятны. Скорее обе стороны ждут, когда к ним снизойдёт хозяин», — приводят «РИА Новости» слова Жарихина.

По словам эксперта, Польша просчиталась, надеясь на то, что США будут управлять Украиной с её помощью.

Как передавало ИА Регнум, ранее польские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита на Украину повздорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как отмечалось в материале, Зеленский с самого начала беседы с Сикорским вёл себя вызывающе, и это поведение спровоцировало между ними напряжение.

Портал утверждает, что Зеленский с ходу обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу принятия страны в Евросоюз. Сикорский заявил, что его Варшаве потребовалось десятилетие для вступления в блок, а предложенный офисом Зеленского срок «нереалистичен».

Далее глава киевского режима призвал польскую сторону передать Киеву больше военной техники, а также начать сбивать ракеты и дроны над Украиной, на что Сикорский возразил: по словам министра, это невозможно без согласованного решения стран НАТО.

Отношения Киева и Варшавы осложняются множеством исторических вопросов, на которые стороны имеют полярно разные взгляды и которые напрямую влияют на современную политику стран. Так, 26 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву, что Украину не примут в Евросоюз, пока не будет разрешён вопрос о Волынской резне. По его словам, в отношениях между Варшавой и Киевом «не всё идеально» из-за нерешённых исторических вопросов. В ответ член комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал вопрос Волынской трагедии «выдумкой» и «пиаром на словах».