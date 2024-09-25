Берлин, 25 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Германии руководство партии «Зелёные», которая входит в правящую в стране коалицию, в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает местный журнал Focus.

Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/ТАСС Омид Нурипур (слева)

Во время пресс-конференции один из лидеров партии Омид Нурипур заявил, что результаты выборов в Бранденбурге стали «крупнейшим кризисом» для них. По его словам, возникла необходимость перемен и «начала нового процесса», в связи с чем было принято решение об отставке всего Федерального исполнительного совета партии.

Согласно результатам голосования, на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга одержала победу Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца. Она набрала 30,89% голосов, в то время как «Зелёные» набрали 4,13%.

Ранее прошли выборы в земельный парламент Тюрингии, на которых лидировала партия ««Альтернатива для Германии». Она набрала 30,5% голосов. На втором месте оказался «Христианско-демократический союз» с 24,5% голосов. Третье место занял «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» с голосами 16% избирателей. Партия Шольца набрала лишь 7%.