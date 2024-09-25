Нижний Новгород, 25 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Участника программы «Время героев» Евгения Чинцова избрали председателем городской думы Нижнего Новгорода, сообщает 25 сентября пресс-служба гордумы в Telegram-канале.

Telegram-канал городской думы Нижнего Н Евгений Чинцов

В ходе заседания депутаты городского парламента единогласно поддержали кандидатуру Чинцова.

Члены депутатского объединения партии «Единая Россия» 24 сентября выдвинули Чинцова, победившего на дополнительных выборах в одном из округов, на должность председателя гордумы, ранее сообщили в пресс-службе.

«Кадровый офицер, участник президентской программы «Время героев» Евгений Александрович Чинцов обладает большим управленческим опытом и уже активно включился в депутатскую работу», — заявил руководитель единороссов в гордуме Евгений Костин.

Чинцов родился в 1980 году в селе Новотроицкое Амурской области. Окончил Дальневосточный военный институт и Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ». Участвовал в военных операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также спецоперации на Украине. Трижды удостоен ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

В программе «Время героев» Чинцов участвует под наставничеством нижегородского губернатора Глеба Никитина.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября участника программы «Время героев» Героя России Игоря Юргина назначили главой министерства по молодёжной политике и социальным коммуникациям Якутии. Другой участник программы Заур Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя.

О запуске программы «Время героев» президент Владимир Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Участие в программе доступно для всех бойцов и ветеранов СВО вне зависимости от звания. Их наставники — руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. Программа позволяет в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих отечественных вузах. Официальный сайт программы «Время героев» работает с 1 марта.