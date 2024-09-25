Москва, 25 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Испытание межконтинентальной баллистической ракеты является суверенным правом Китая. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся. И, безусловно, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией», — заявил он, комментируя сообщения о том, что КНР провела испытания ракеты.

Пресс-служба министерства обороны Китая проинформировала, что в ночь на 25 сентября КНР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с учебной моделируемой боеголовкой. Она упала в Тихом океане «в точно заданном морском районе».

Как сообщало ИА Регнум, в марте Песков прокомментировал данные о попытках США подорвать отношения России и Китая. По его словам, Россия на протяжении многих лет испытывала на себе попытки вмешательства со стороны Соединённых Штатов.